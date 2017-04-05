IFC: Треть кредитов банков Азербайджана обеспечена движимым имуществом

2017-04-05 15:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Треть кредитного портфеля (33,4 процента) азербайджанских банков обеспечена движимым имуществом, сказал эксперт финансового сектора Международной финансовой корпорации (IFC) Васиф Бадалсой на конференции в Баку, посвященной реформе обременения движимого имущества.

По словам эксперта, в опросе, проведенном IFC, участвовали 14 банков и одна небанковская кредитная организация. Однако, учитывая, что активы опрошенных банков составили 67 процентов банковского сектора Азербайджана, эти данные в целом верны для всего сектора, отметил Бадалсой.

Как отметил эксперт, из движимого имущества банки чаще всего принимают в качестве залога машины и различное оборудование, а также остаточные материалы со складов и хранилищ компаний. Реже всего в качестве залога банки готовы взять интеллектуальную собственность и дебиторскую задолженность.

Новость обновляется