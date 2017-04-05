Журналисты нашли у бывшей жены Путина виллу во Франции

2017-04-05 14:57 | www.oxu.az | 3

Бизнесмен Артур Очеретный, предположительно ставший новым мужем Людмилы Путиной, оказался владельцем виллы во Франции стоимостью 6–7 млн евро, выяснил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Как передает Oxu.Az, расследование корреспондента OCCRP Олеси Шмагун публикует«Медуза».

Как напоминает издание, о разводе президента России Владимира Путина с супругой Людмилой стало известно в 2013 году.

В январе 2016-го благодаря газете «Собеседник» стало известно имя предполагаемого нового супруга бывшей жены президента – директора фонда «Центр развития межличностных коммуникаций» Артура Очеретного.

«Медуза» пишет, что он «много лет занимался бизнесом», но «не слишком удачно»: ни одна из его компаний (IT, строительство и рыботорговля) «не имела особого успеха».

Тем не менее, указывает издание, в декабре 2013 года Очеретный купил виллу «Сюзанна» во французском городе Англет.

Подтверждающие покупку документы есть в распоряжении OCCRP.

«Сюзанну» окружает просторный парк в 5000 квадратных метров с открытым бассейном, окна виллы смотрят на Атлантический океан, вокруг – поля для гольфа: в таких местах состоятельные люди встречают старость», - пишет Медуза.

В объявлении о продаже виллы указана стоимость 6–7 млн евро, кадастровая оценка виллы – 5,4 млн евро.

Как уточняет «Медуза», таким образом, Очеретный через полгода после развода Людмилы Путиной с президентом «смог позволить себе купить виллу во Франции на берегу Атлантического океана» стоимостью более 5 млн евро.

Н.О.