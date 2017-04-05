Кадыров разрешил школам Чечни устанавливать требования к одежде

2017-04-05 15:07 | www.oxu.az | 4

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал республиканский закон об образовании, разрешающий школам устанавливать свои требования к одежде школьников.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Альви Каримов.

Ранее парламент Чечни внес дополнительную статью в законопроект об образовании республики, дающую учащимся школ право носить одежду или символику в соответствии с их традициями и религией.

«Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал закон «Об образовании в Чеченской республике», в который были внесены изменения. Согласно статьи десятой закона, школы вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, фасону и знакам отличия», - сказал Каримов.

По его словам, согласно законопроекту, разработка требований к одежде в школах должна вестись с соблюдением прав учащихся, гарантированных им конституциями Российской Федерации и Чеченской республики, с учетом их народных традиций и вероисповедания, если это не противоречит федеральному законодательству.

Н.О.