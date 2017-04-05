Франсуа Олланд: Франция продолжит выполнять обязательство по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

2017-04-05 15:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Франсуа Олланд поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«21 февраля исполнилась 25-я годовщина установления дипломатических отношений между Францией и Азербайджаном. Отрадно, что за эти 25 лет наши страны наладили постоянно развивающиеся и многовекторные прочные связи. У меня появилась возможность подтвердить это во время визитов в Азербайджан в мае 2014 года и в апреле 2015 года. Частота наших политических диалогов, динамичный торговый и экономический обмен, а также успехи, достигнутые в культурной и академической сферах на примере Французско-Азербайджанского университета, доказывают динамичность и потенциал во всех сферах наших отношений. Надеюсь, что наши страны и дальше будут идти по этому пути и еще больше укреплять связи для дальнейшего партнерства», - говорится в поздравлении Франсуа Олланда.

Франсуа Олланд отметил, что Франция будет активно работать и продолжит свое обязательство как сопредседатель Минской группы ОБСЕ для продолжения полезного для всего региона урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В заключение своего поздравления Президент Франции выразил Президенту Ильхаму Алиеву глубокое уважение.