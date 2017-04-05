Мониторинг ОБСЕ на линии противостояния азербайджанских и армянских войск прошел без инцидента

2017-04-05 15:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Мониторинг, проведенный 5 апреля на линии противостояния войск Азербайджана и Армении в направлении села Гараханбейли Физулинского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, прошел без инцидентов, сообщает в среду пресс-служба минобороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Питер Сведберг, Саймон Тиллер и руководитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) полковник Ганс Лампалзер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Геннадий Петрика и представитель ГПВУ полковник-лейтенант Патрик Фаррелли.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)