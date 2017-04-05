Мадат Гулиев на встрече с Путиным – ФОТО

2017-04-05 15:12 | www.oxu.az | 2

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главами спецслужб стран СНГ.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщают российские СМИ.

Во встрече принял участие и начальник Службы государственной безопасности Азербайджана Мадат Гулиев.

Выступая на встрече, Владимир Путин отметил, что главными угрозами безопасности в странах СНГ являются организованная преступность, наркотрафик, а также коррупция и воздействие внешних сил на внутриполитическую ситуацию.

«Много и других угроз для наших стран. Это и организованная преступность, и наркотрафик. Это, кстати говоря, и коррупция, это и воздействие внешних сил, которые так или иначе пытаются повлиять на развитие внутриполитических ситуаций в наших странах», - сказал Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ.

«Перед вами стоят очень сложные задачи, многообразные. И мне очень приятно отметить, что сотрудничество налажено и эффективно развивается», - добавил российский лидер, обращаясь к участникам встречи.

Н.О.