Закрытие университета Сороса вызвало протесты в Венгрии – ВИДЕО

2017-04-05 15:20 | www.oxu.az | 2

В столице Венгрии Будапеште проходят многотысячные акции в поддержку основанного Джорджем Соросом Центрально-Европейского университета, который может быть закрыт из-за решения парламента, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Участники акции потребовали от президента страны не подписывать новый закон об образовании, который позволит закрыть Центрально-Европейский университет (CEU), принадлежащий фонду американского миллиардера Джорджа Сороса.

Соответствующие поправки к закону ранее принял венгерский парламент из соображений национальной безопасности: речь идет об ужесточении требований к вузам, имеющим аккредитацию за пределами ЕС.

Н.О.