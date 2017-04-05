Си Цзиньпин: Китайско-азербайджанские связи стабильно развиваются на здоровой основе

2017-04-05 15:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«По случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой имею честь от имени правительства и народа Китая и от своего имени лично выразить Вам и в Вашем лице правительству и дружественному народу Азербайджана сердечные поздравления и наилучшие пожелания.

В течение 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой китайско-азербайджанские связи стабильно развиваются на здоровой основе. Взаимное политическое доверие непрерывно углубляется, достигнуты плодотворные результаты в различных областях сотрудничества, продолжается тесное взаимодействие в международных и региональных вопросах. Все это принесло реальную выгоду двум государствам и их народам.

Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений, пользуясь случаем 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, готов вместе с Вами прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления фундамента дружественного сотрудничества между Китаем и Азербайджаном, непрерывно работать для достижения нового прогресса в двусторонних отношениях и сотрудничестве в различных областях на благо наших государств и народов.

Желаю Азербайджану процветания и развития, его народу – счастья и благополучия. Желаю Вам крепкого здоровья и всего хорошего», - говорится в поздравлении.