Реестр движимого имущества сделает кредиты в Азербайджане дешевле
2017-04-05 15:53 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Реестр движимого имущества, создание которого предусматривается в Азербайджане, позволит оптимизировать процентные ставки на банковские кредиты в стране, считает исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.
По его словам, это подтверждают и проведенные Центром международные исследования, охватившие 21 страну.
"Реестр движимого имущества может обеспечить развитие финансовых услуг во всех направлениях", - сказал Гасымлы в ходе конференции, посвященной реформе обременения движимого имущества.
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