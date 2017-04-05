Реестр движимого имущества сделает кредиты в Азербайджане дешевле

2017-04-05 15:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Реестр движимого имущества, создание которого предусматривается в Азербайджане, позволит оптимизировать процентные ставки на банковские кредиты в стране, считает исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

По его словам, это подтверждают и проведенные Центром международные исследования, охватившие 21 страну.

"Реестр движимого имущества может обеспечить развитие финансовых услуг во всех направлениях", - сказал Гасымлы в ходе конференции, посвященной реформе обременения движимого имущества.

Новость обновляется