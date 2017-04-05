Пранкеры узнали о реальной угрозе ЕВС перенести «Евровидение» из Киева

2017-04-05 15:27 | www.oxu.az | 2

Глава Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре стала жертвой розыгрыша российских пранкеров Владимира Краснова (известного в сети как Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Они пообщались с ней от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и обсудили музыкальный конкурс «Евровидение-2017», который должен пройти в Киеве.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на РЕН ТВ.

Как рассказал телеканалу Столяров, «это были довольно резкие переговоры, скажем так, скандальные». «Организаторы очень сильно определили свою позицию, она очень строгая по отношению к Украине», - отметил он.

Пранкеры выяснили, что вероятность переноса «Евровидения» из Киева очень высока. «На самом деле, она рассказала нам, куда планируется перенести этот конкурс. (...) Она рассказала нам, что ждет Украину в худшем случае, если она не даст России участвовать», - заявил Лексус, не приводя подробностей.

Он также рассказал, что украинская сторона не пыталась решать этот вопрос с ЕВС. По словам Столярова, «дело в том, что сама Украина не вела переговоры», а единственные, кто это делал, — «это были мы, пранкеры».

«Мы пытались сами связаться с украинскими властями и донести до них эту точку зрения. Они не хотят общаться с представителями Европейского вещательного союза», - отметил он. Лексус добавил, что в Киеве «до сих пор не понимают всей серьезности» происходящего, а у ЕВС «есть дополнительные санкции в отношении Украины».

31 марта представитель союза заявил, что организация не планирует санкций в отношении Киева.

В тот же день сообщалось, что Делтенре в письме украинскому премьеру написала, что члены ЕВС крайне негативно оценивают запрет на въезд в страну российской участнице «Евровидения - 2017» Юлии Самойловой. Она подчеркнула, что ряд вещательных компаний Европы намерен бойкотировать конкурс.

Служба безопасности Украины закрыла Самойловой въезд в страну 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что Киев расценивает как нарушение государственной границы.

Полуфиналы «Евровидения - 2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.

A.C.

