В Петербурге задержали предполагаемых пособников террористов

2017-04-05 15:34 | www.oxu.az | 2

В Санкт-Петербурге задержали шестерых выходцев из Средней Азии за содействие террористической деятельности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. В операции участвовали сотрудники СК, полиции, ФСБ и спецподразделений Росгвардии.

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года вербовали на территории Санкт-Петербурга выходцев из республик Средней Азии для участия в террористических организациях «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство».

Сейчас по местам жительства подозреваемых идут обыски. Оперативники изымают исламскую экстремистскую литературу, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В СК отметили, что на данный момент нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем взрыва в петербургском метро.

Н.О.