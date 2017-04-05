Ичери Шехер - лучезарная, яркая и цветущая весна (ФОТО)

2017-04-05 16:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В столичной галерее Art Tower, расположенной в Ичери Шехер, открылась итоговая выставка работ учащихся художественной школы Arts School, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Экспозиция организована министерством культуры и туризма Азербайджана, Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", НПО Arts Council Azerbaijan.

На выставке под названием Bahar ("Весна") представлены работы учеников педагога Arts School Сайялы Мамедовой.

Экспонируемые произведения, отражают то, каким видят это время года дети. Не смотря на то, что для всех весна разная, но у всех участников она "получилась" лучезарной, яркой и цветущей. Произведения юных авторов отличаются необычной и богатой фантазией, искренностью и красочной палитрой.

На выставке представлено более 40 работ, авторами которых являются – Сурайя Мамедли, Исрафил Гурбанзаде, Фатима Гасанова, Садаф Гаджиева, Мехти Гасымзаде, Орхан Рзаев, Неслихан Мурадова, Мехрибан Рзаева, Омер Хатым, Назиля Гасанова, Мухамед Гурбанов, Эдуард Карпин, Гямяр Байрамова, Узеир Бахышзаде и другие.

Выступивший на открытии выставки руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов отметил, что школа Art School, действующая с 2010 года, является проектом НПО Arts Council Azerbaijan, и создана в целях развития творческого потенциала юных одаренных художников. Руководитель проекта – Сона Гулиева.

Было отмечено, что среди задач мероприятия - познакомить зрителей с произведениями юных и талантливых художников, привить детям любовь к искусству, а также поддержка и стимулирование юных художников.

По словам одной из участниц выставки Садаф Гаджиевой, она очень счастлива тому, что ее работа представлена в экспозиции. "Я очень люблю рисовать, и думаю, что когда вырасту, обязательно стану художницей", - отметила она.

В заключение вечера всем участникам были вручены дипломы.

Выставка продлится до 10 апреля. Время работы выставки - с 10.00 до 17.00 по будням и с 11.00 до 17.00 по выходным. Вход - свободный.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Джани Бабаева)