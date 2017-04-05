Экспертный совет Baku Network обсудил с участием российских экспертов пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта (ВИДЕО)

2017-04-05 16:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Экспертный совет Baku Network обсудил пути урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

В обсуждениях приняли участие руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров, председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований (ФПНИ) «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук, старший научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН, кандидат социологических наук Игорь Селезнев, эксперт МГИМО МИД РФ Алексей Фененко.

Российские эксперты принимали участие в Баку в «круглом столе» на тему "Россия – Азербайджан: 25 лет дипломатических отношений. Стратегия партнерства". Организатором мероприятия выступили Политологический центр "Север-Юг", аналитический центр Baku Network и АМИ Trend.

«Проблема урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта касается всех, мы ее обсуждаем и рассматриваем с 1994 года, ищем пути решения конфликта», - сказал Григорий Трофимчук.

По его словам, после встречи президентов в Вене и Санкт-Петербурге конкретным структурам, уполномоченным для решения проблем, в том числе и Минской группе ОБСЕ, были даны конкретные рекомендации, которые касались технических и экономических аспектов конфликта. Однако Минская группа ОБСЕ не выполнила эти задачи, которые перед ней поставили главы государства на этих встречах.

Эльхан Алескеров сказал что доверительные отношения между лидерами Азербайджана и России дают полное основание полагать, что процесс урегулирования конфликта будет приобретать более реальные контуры. Эти контуры мы видели после встреч президентов в Вене и Санкт-Петербурге.

По его словам, в декабре 2015 года Армения приняла новую военную доктрину, которая предусматривает обстрел близлежащих к линии соприкосновений войск азербайджанских сел, преследует цель вызвать панику у местного населения.

Как сказал Алескеров, на прошедших на днях парламентских выборах в Армении вновь победила партия «войны», представители которой являются ярыми сторонниками продолжения конфликта.

По мнению Игоря Селезнева, если сегодня имеется договоренность о некой «дорожной карте» по урегулированию конфликта, соответственно существуют и технологии ее реализации. В силу специфического, дипломатического и острого характера самой проблемы не озвучиваются все алгоритмы «дорожной карты», чтобы не сорвать весь процесс, сказал он.

По словам эксперта, существуют три сценария урегулирования конфликта: оптимистичный, инерционный и катастрофический. Под оптимистическим сценарием подразумевается разрешеие конфликта мирным путем; инерционный сценарий – это продолжение той ситуации, которая имеется на данный момент и в любое время может перерасти в возобновление военных действий; катастрофический сценарий - это сильная эскалация ситуации, вмешательство крупных держав в конфликт с какими-то инициативами, признание неких территориальных субъектов в качестве «государств», что может привести к непредсказуемым результатам, сказал он.

Алексей Фененко на встрече отметил снижение влияния России на армянское руководство.

«Часто озвучивается мнение о том, что Россия имеет сильное влияние на руководство Армении, на самом деле, если присмотреться, это далеко не всегда так», - сказал эксперт.

По его словам, Армения развивает партнерство со странами НАТО и с ЕС в рамках «Восточного партнерства», а это вызвало большое недовольство в России.

Внутри Армении также растет число недовольных тем, что партнерство с Россией не приносит ожидаемых результатов, отметил эксперт. По его словам, таким образом возникает опасность для реализации договоренностей, достигнутых в Санкт-Петербурге по нагорно-карабахскому конфликту, так как падает влияние России Армению и Москва не может подталкивать Ереван к соблюдению этих договоренностей.

Главной причиной неурегулирования конфликта эксперт назвал бездействие Минской группы ОБСЕ. Эксперт не исключил возможность создания нового формата по урегулированию конфликта не вопреки, а в дополнение к Минской группе ОБСЕ. По его словам, создание такого формата на примере «Астанинского формата» дало бы шанс урегулированию конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

http://bakunetwork.com



Следите за нами на Facebook, Twitter и Youtube