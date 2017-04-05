В Азербайджане создаются условия в связи с обращением в суд по поводу запрета информационных интернет-ресурсов

2017-04-05 17:45 | www.apa.az | 3

В Азербайджане ограничение обращения в информационный интернет-ресурс регулируется законом. Это включено в список дел, рассматриваемых судом по правилам особого производства. Кроме того, соответствующий орган исполнительной власти может обратиться в суд для ограничения обращения в информационный интернет-ресурс в случае выявления фактов распространения запрещенной информации.

Как сообщает АПА, в связи с этим предлагается внести дополнения в гражданско-процессуальный кодекс.

Согласно проекту в 305 статью кодекса добавляется новый пункт «Об ограничении обращения в информационный интернет-ресурс».

Согласно этому пункту, в Кодекс предлагается добавить главу 40-6 (производство по ограничению обращения в информационный интернет-ресурс). В пунктах новой главы нашли отражение выдача справок соответствующим исполнительным органом в связи с производством, содержание справок и принятие решения на ее основе, а также другие вопросы. Здесь речь идет о том, что соответствующий исполнительный орган для запрещения распространения информации согласно закону «Об информации, информатизации и защите информации» должен обратиться в суд для введения ограничений деятельности этого интернет-ресурса.



Проект будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса 7 апреля.