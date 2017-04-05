Эльхан Мамедов не был избран членом Исполкома УЕФА

2017-04-05 15:40 | www.oxu.az | 2

Сегодня в Хельсинки (Финляндия) проходит 41-й по счету Конгрессе УЕФА, в рамках которого состоялись выборы в Исполком организации.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, были выбраны восемь членов Исполкома на очередной четырехлетний срок.

В Исполком прошли Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Джон Дилейни (Ирландия), Микеле Ува (Италия), Збигнев Бонек (Польша), Райнхард Гриндель (Германия), Дэвид Гилл (Англия), Михаэл ван Прааг (Голландия) и Сервет Ярдымчы (Турция).

Одним из кандидатов являлся генсек Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов. Он набрал 24 голоса, но не попал в восьмерку. Также вне Исполкома остались Арманд Дука (Албания), Мариос Лефкаритис (Кипр) и Киран О'Коннор (Уэльс).

Потом были выбраны представители УЕФА в совет ФИФА.

Отметим, что в работе Конгресса принимали участие также президент АФФА Ровнаг Абдуллаев и вице-президент ассоциации Эльшад Насиров.

Э.А.

