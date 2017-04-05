В Грузии пятерых азербайджанцев подозревают в наркоторговле

2017-04-05 15:47 | www.oxu.az | 3

Пять человек задержаны в Грузии по обвинению в приобретении, хранении и распространении наркотиков.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Грузия-Онлайн, об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел страны.

Следствие установило, что все пять обвиняемых систематически продавали наркотики на территории Грузии.

В заявлении ведомства сказано, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в селе Поничала Гардабанского муниципалитета, а также в городе Гурджаани в Кахетии были задержаны четверо граждан Грузии: 23-летний Сурам М., 26-летний Азар А., 34-летнй Элмадин М., 27-летний Низадил Г., а также российский гражданин — 29-летний Руслан И..

Один из арестованных — Низадил Г., уже был судим за наркопреступления и в настоящее время отбывал условный срок.

В результате обысков в домах задержанных полицейскими в общей сложности было изъято около 13 граммов героина, а также 1,5 грамма психотропного вещества «прегабалин». Еще около 0,7 грамма героина правоохранители конфисковали у неназванного человека, который был покупателем одного из наркоторговцев.

В отношении задержанных уголовные дела начаты по разным пунктам 260-ой и 261-ой статей УК Грузии. Гражданину России Руслану И. грозит до 20 лет тюрьмы, либо бессрочное заключение, а другим задержанным — до 11 лет тюрьмы.

Н.О.