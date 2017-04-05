Во Дворце Гейдара Алиева выступит Санкт-Петербургский академический симфонический оркестр

2017-04-05 16:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в рамках IX Международного фестиваля Мстислава Ростроповича 26 и 27 апреля выступит Санкт-Петербургский академический симфонический оркестр под руководством народного артиста СССР дирижера Юрия Темирканова, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

26 апреля в сопровождении оркестра выступит лауреат международных конкурсов Вадим Руденко (фортепьяно). 27 апреля состоится торжественное закрытие фестиваля с участием лауреата международных конкурсов Сергея Догадина. В концертных программах будут представлены произведения Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича и Стравинского.

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича пройдет в Баку 23-27 апреля при организации Фонда Гейдара Алиева, Фонда Мстислава Ростроповича, министерства культуры и туризма Азербайджана.

Фестиваль пройдет в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 90-летнего юбилея Мстислава Ростроповича.

В рамках фестиваля выступят всемирно известные музыканты, дирижеры и коллективы Азербайджана, России, Австрии, Германии. Среди них - Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель и главный дирижер – народный артист Азербайджана Рауф Абдуллаев), Санкт-Петербургский академический симфонический оркестр под руководством Юрия Темирканова, оркестр Staatskapelle Dresden, камерный оркестр "Вена-Берлин", народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, лауреат международных конкурсов Умида Аббасова, музыканты и исполнители Даниэль Мюллер-Шотт, Хонек Райнер, Омер Меир Веллбер, Кит Армстронг, Вадим Руденко, Сергей Догадин и другие.

Фестиваль проводится с 2007 года.

(Автор: Вугар Иманов)