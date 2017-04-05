SECO: Фининститутам Азербайджана необходимо расширить спектр услуг

2017-04-05 16:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Финансовым институтам Азербайджана, чтобы остаться на рынке, следует расширить спектр оказываемых услуг, считает заместитель регионального директора по Южному Кавказу Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) Симон Хеберли.

"Финансовые институты [Азербайджана] должны разрабатывать новые продукты и использовать инновации более систематично, если они хотят выжить. В то же время, если финансовые институты стремятся быть более конкурентоспособными, они должны лучше контролировать свои риски и расходы", - сказала Хеберли в Баку на конференции, посвященной реформе обременения движимого имущества.

По словам заместителя регионального директора, Международная финансовая корпорация (IFC) и Швейцария верят, что реформа, охватывающая сферу обременения движимого имущества, также как и другие преобразования, проводимые в Азербайджане, помогут создать более прозрачный и работающий эффективней финансовый сектор.

"Главная задача реформы - способствовать экономическому развитию Азербайджана, диверсифицировав его финансовую инфраструктуру и упростив доступ к финансам, сделав их безопаснее и дешевле. Это в особенности относится к малым и средним предприятиям, которым сложнее получить доступ к финансам", - сказала она.

В среду в Баку проходит конференция "Реформа обременения движимого имущества: результаты опроса и следующие шаги". В мероприятии принимают участие представители группы Всемирного банка, финансового сектора, правительства, в том числе парламента, министерства экономики, Палаты надзора над финансовыми рынками и другие.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)