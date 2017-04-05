Стали известны банки, которые будут возвращать НДС в рамках Бакинского торгового фестиваля - ЭКСКЛЮЗИВ

2017-04-05 17:48 | www.apa.az | 3

Сегодня в Палате по надзору за финансовыми рынками прошла встреча с руководителями коммерческих банков.

Как сообщил АПА-Экономикс президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев, встреча была посвящена услугам, которые банки будут предоставлять с 10 апреля в рамках Бакинского торгового фестиваля.

«В рамках фестиваля ожидается большой приток туристов. В этот период будет обеспечено возвращение НДС за торговые операции (tax free) не только иностранцам, но и гражданам Азербайджана».

В ходе встречи также была обсуждена беспрерывная организация банковских операций и операций по обмену валюты. Эти услуги будут обеспечены и в нерабочие дни. Уже избраны уполномоченные банки, которые будут возвращать НДС.

Это PAŞA Bank, Bank Silk Way, Azərbaycan Sənaye Bankı, Kapital Bank и Yapı Kredi Bank Azərbaycan.

В головных офисах и филиалах этих банков граждане смогут получить НДС назад», - отметил З.Нуриев.

В Баку торговый фестиваль состоится 10 апреля - 10 мая.