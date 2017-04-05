МИД России распространил заявление в связи с годовщиной апрельских событий

2017-04-05 17:54 | www.apa.az | 3

Как сообщает московский корреспондент АПА, в ходе сегодняшнего брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ и международные организации приложили активные усилия для стабилизации ситуации после апрельской эскалации в нагорно-карабахском регионе, на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения войск.

По ее словам, сопредседатели и другие посредники сделали все возможное для того, чтобы стороны вернулись к переговорному процессу: «Проведенные в 2016 году саммиты в Вене и Санкт-Петербурге были посвящены урегулированию этого конфликта. Надеемся, что стороны вернутся за стол переговоров, восстановят диалог, направленный на устойчивое урегулирование».

М.Захарова отметила, что работа в этом направлении продолжится.