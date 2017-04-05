В Азербайджане ограничат рекламу на зарубежных каналах

2017-04-05 16:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане существует необходимость в законодательном регулировании вещания в кабельных сетях.

Об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам культуры Рафаэль Гусейнов в ходе обсуждения законопроекта «О вещании в кабельных сетях» на проведенном в среду заседании комитета.

Отметив, что на сегодняшний день в Азербайджане осуществляют деятельность 17 операторов кабельного телевидения, Гусейнов сказал, что в этой сфере встречаются случаи злоупотребления, что делает необходимым регулирование вопроса.

Председатель комитета считает, что в нынешний период необходимо подготовить законопроект «О вещании в кабельных сетях», отметив, что с проектом закона уже ознакомились эксперты. Несмотря на то, что законопроект состоит всего из 17 статей, он охватывает все вопросы, связанные с вещанием в кабельных сетях.

«В этом законе учтены как интересы предпринимателей, абонентов, так и государственные и национальные интересы. В проекте также определены ограничения для зарубежной рекламы», - сказал Гусейнов.

Председатель Национального совета Азербайджана по телевидению и радиовещанию (НСТР) Нушираван Магеррамли сказал, что трансляция рекламы зарубежных стран наносит непосредственно вред местному рынку рекламы.

По его словам, когда в 2002 принимался закон «О телерадиовещании», кабельная сеть еще не была так развита. Поэтом НСТР регулировал эту сферу за счет своих внутренних возможностей.

«Однако в этой сфере произошли как качественные, так и количественные изменения. Сегодня в Азербайджане существует 17 юридических и физических лиц, занимающихся вещанием в кабельных сетях, и 15 – занимающихся интернет-вещанием. Помимо этого, если раньше вещание в кабельных сетях охватывало только часть Баку, то теперь оно охватывает не только Баку, но и Сумгайыт, Мингячевир и другие города. Если раньше в кабельных сетях транслировались 40-50 каналов, то теперь их число достигло ста, появилось также интернет-вещание. Эта сфера так стремительно развивается, что появилась необходимость в ее законодательном регулировании», - сказал Магеррамли.

Председатель НСТР отметил, что в большинстве высоток функционируют компании, незаконно оказывающие услуги кабельного телевидения.

«Мы не раз поднимали этот вопрос, обращались в правоохранительные, налоговые органы, однако результата пока нет. Проверять каждую квартиру отдельно у нас нет полномочий, зато такие полномочия есть у названных структур, и мы хотим решить эту проблему посредством подготовленного закона «О вещании в кабельных сетях»», - сказал Магеррамли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)