Министр обороны Азербайджана встретился с королем Саудовской Аравии (ФОТО)

2017-04-05 16:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в среду встретился со Служителем Двух Святынь, королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдулазизом Аль Саудом, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили двусторонние связи и сотрудничество, в частности в оборонной сфере.

Во встрече также приняли участие госминистр Саудовской Аравии, член Кабинета министров, доктор Ибрагим бен Абдулазиз Аль-Ассаф, министр культуры и информации доктор Адель бен Заид Альтораифи и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Саудовской Аравии Расим Рзаев.