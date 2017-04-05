В Баку в квартире обнаружен труп женщины

2017-04-05 17:59 | www.apa.az | 2

В центр управления при кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в одной из квартир в Хатаинском районе Баку за закрытыми дверями находится человек в беспомощном состоянии.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Спасательной службы особого риска МЧС. Они проникли в квартиру и во время осмотра квартиры обнаружили тело Новиковой Нины Александровны (1954 г.р.).