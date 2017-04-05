Задержан мужчина, воровавший на кладбище металлические ограды и кресты

2017-04-05 18:05 | www.apa.az | 3

В Баку задержан мужчина, совершивший кражу в кладбище.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в то время как в Азербайджане представители всех конфессий проживают в мире и согласии, несколько новостных порталов без предварительного расследования распространили предвзятую информацию о том, что якобы в Баку могилы в христианских кладбищах массово разрушаются, металлические ограждения вокруг могил крадут намеренно.

В результате расследования стало известно, что в марте лишь два гражданина обратились в полицию с подобной жалобой.

В Сабунчинское РУП обратились граждане Дмитрий Сингин и Олег Гурянов. Они заявили, что были украдены металлические ограждения и кресты у могил их родных на кладбище в поселке Балаханы.

В результате неотложных мер, принятых сотрудниками Сабунчинского РУП и 12 отделения полиции, был задержан подозреваемый уроженец Зангиланского района, ранее судимый Гумбат Керимов.



Был проведен обыск в доме задержанного в поселке Балаханы. В доме были обнаружены железные решетки, металлические доски. В предварительных показаниях Г.Керимов сказал, что он украл эти предметы для того, чтобы продать.



По факту в следственном отделе Сабунчинского РУП было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, продолжаются необходимые следственные мероприятия и оперативно-розыскные мероприятия.



В информации МВД говорится, что в столице, регионах за счет государства проводятся ремонтные работы духовно-культурных памятников, в том числе кладбищ. Охрана этих духовно-культурных памятников осуществляется МВД.