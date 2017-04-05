Председатель НСТР: Население Азербайджана предпочитает зарубежные телеканалы

2017-04-05 16:08 | www.oxu.az | 2

Реклама на азербайджанских телеканалах находится на очень низком уровне.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом председатель Национального совета (НСТР) Нуширеван Магеррамли заявил на обсуждении законопроекта «О кабельных сетях».

Он заявил, что причиной является то, что население предпочитает турецкие и российские каналы:

«Эти страны не виноваты. Просто наши люди в совершенстве знают языки этих стран и программы на этих телеканалах кажутся им интересными. Таким образом, их реклама получает удобный доступ на наш рынок. Но это не такая серьезная проблема, ее можно решить. Например, во время трансляции этих каналов можно каким-то способом убрать показ рекламы. Вообще, новый законопроект позволит нам решить эту проблему».

Нуширеван Магеррамли также отметил, что НСТР не будет прибегать к жестким мерам.

A.M.

