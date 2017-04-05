В Баку прошла встреча между турагенствами Азербайджана и Турции

2017-04-05 16:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Пятого апреля в отеле Four Seasons Baku прошел форум "SUMMER TOUR Workshop", в ходе которого прошли официальные встречи между представителями туристических агентств Азербайджана и отелей популярных турецких курортов - Анталии, Измира, Бодрума, Даламана, а также Стамбула. Среди них такие ведущие сети, как Hilton, Rixos, Titanic Hotels, Conrad и другие, сообщает в среду пресс-служба компании Silk Way Travel.

Основной целью форума стало знакомство азербайджанских представителей туристической индустрии с услугами современных отелей курортов Турции, а также дальнейшего развитие экономических и туристических связей между двумя странами.

Всего в мероприятии приняло участие более 400 представителей из Азербайджана и свыше 60 представителей из Турции.

По итогам форума была проведена лотерея, на которой участники выиграли бесплатные ночи проживания.