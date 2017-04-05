РФ призывает все страны выступить мощным фронтом в борьбе с терроризмом

2017-04-05 16:57 | www.trend.az | 2

Москва вновь призывает другие страны выступить мощным фронтом в борьбе с терроризмом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, в сфере контртерроризма не должно быть места пресловутым двойным стандартам, "неким скрытым повесткам дня". "Мы вновь призываем выступить против террористов единым мощным фронтом, поддержать российские инициативы в области противодействия терроризму, продвигаемые как на площадке ООН, так и других международных организациях", - подчеркнула дипломат.