Rusya'dan 'domates' açıklaması

2017-04-05 18:05 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert, Türkiye’nin ilgili makamının ihrac edilen sebzelerinin güvenliğini garanti edecek durumda olmadığını bildirdi.

Dankvert Moskova’da düzenlenen Uluslararası Sebze Kültür Forumu’nda yaptığı açıklamada, "Bana göre, kontrollere üretimden başlamak gerekiyor. Bugün Türk meslektaşlarımız Antalya’da 1000’e yakın çiftçi varken kendi çiftçilerinin seralarını kontrol edemiyorlar" ifadesini kullandı.

Dankvert, Rosselhoznadzor uzmanlarının Türkiye’de gerçekleştirdikleri denetlemelerin temelinde bu sonuca vardığını belirterek, "Bu belirtilen yerler 1000’er ton ürün veriyorlar. Onların bu yerlerin güvenliklerini kontrol etmeleri çok zor" dedi.