Bakan Aliyev: Güney Gaz Koridoru milyonlarca müşteriye hizmet verecek

2017-04-05 18:11 | www.trend.az | 0

Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) projelerinde çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, ''Güney gaz koridoru milyonlarca müşteriye hizmet verecek. Gürcistan, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, İtalya ve diğer ülkelerin ihtiyacını karşılayacak.'' dedi.

Aliyev, Marmara Grubu Vakfı'nca düzenlenen 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın enerji bağımsızlığı sağlayarak yabancı ortaklarıyla önemli projeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Ülkesinin son 20 yıl içinde 3 binden fazla şirketle iş yaptığını dile getiren Aliyev, ''Azerbaycan, brüt enerji tüketimini büyük ölçüde kendi kaynaklarından sağlıyor. Enerji sektöründe yabancı kaynaklara başvurmak durumunda kalmıyor ve petrol tüketimini stabilize etmeyi planlıyor." diye konuştu.

Güney Kafkasya Boru Hattı ve Şah Denizi 2 projelerinin geliştirilmesi için güçlü bir iş birliği gerektiğini belirten Aliyev, Azerbaycan'ın büyük hacimli projeleri uygulamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Aliyev, Güney gaz koridoru projesinin en önemli amacının Şah Deniz'den alınan gazı Türkiye'ye nakletmek olduğuna işaret ederek, "2018'in sonunda bunun gerçekleşmesi planlanıyor ve 2020 yılında Avrupa'ya intikal edecek. Buradaki projeyi hem yukarı hem aşağı doğru genişletmekle kalmıyoruz, aynı zamanda altyapıyı da genişletiyoruz. Güney enerji koridoru muazzam ama aynı zamanda fevkalade karmaşık bir proje." ifadelerini kullandı.

TANAP ve TAP projelerine ilişkin çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Aliyev, şunları kaydetti:

"Güney gaz koridoru, milyonlarca müşteriye hizmet verecek. Gürcistan, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, İtalya ve diğer ülkelerin ihtiyacını karşılayacaktır. Bizler üreticiler olarak Eylül 2013'te sözleşmeler imzaladık. Bunun amacı, Avrupa şirketlerinin yıllık gaz tüketimini belli miktara indirmeleriydi. Bugün güvenle şunu söyleyebiliriz ki, güney gaz koridoru projesi enerji iş birliğinin gelişmesine ve çeşitlendirilmesine büyük katkı sağlayacak."