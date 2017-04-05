Стала известна дата проведения совместных военных учений Турции, Азербайджана и Грузии - ОБНОВЛЕНО
2017-04-05 18:15 | www.apa.az | 4
Турция, Азербайджан и Грузия проведут очередные совместные военные учения.
Как сообщает грузинское бюро АПА, военные учения будут проведены 4-14 июня.
В Минобороны Грузии сообщили, что в совместных учениях «Кавказский орел» будут принимать участие части спецназа ВС трех стран.
Цель учений –обмен опытом и знаниями, увеличение оперативного потенциала спецназа.
Отметим, учения подобного формата были проведены уже два раза.
Последние учения прошли в Турции.
***
10:40
В этом году Турция, Азербайджан и Грузия проведут традиционные совместные военные учения «Кавказский орел».
Как сообщает АПА со ссылкой на «Resmi gazete», в связи с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий закон.
Военные учения будут проведены в Турции.