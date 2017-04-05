Стала известна дата проведения совместных военных учений Турции, Азербайджана и Грузии - ОБНОВЛЕНО

2017-04-05 18:15 | www.apa.az | 4

Турция, Азербайджан и Грузия проведут очередные совместные военные учения.

Как сообщает грузинское бюро АПА, военные учения будут проведены 4-14 июня.

В Минобороны Грузии сообщили, что в совместных учениях «Кавказский орел» будут принимать участие части спецназа ВС трех стран.

Цель учений –обмен опытом и знаниями, увеличение оперативного потенциала спецназа.

Отметим, учения подобного формата были проведены уже два раза.

Последние учения прошли в Турции.

***

10:40

В этом году Турция, Азербайджан и Грузия проведут традиционные совместные военные учения «Кавказский орел».

Как сообщает АПА со ссылкой на «Resmi gazete», в связи с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий закон.

Военные учения будут проведены в Турции.