Мониторинг ОБСЕ завершился без инцидентов

2017-04-05 16:25 | www.oxu.az | 4

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 5 апреля на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении села Гараханбейли Физулинского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ завершился без инцидентов.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Питер Сведберг, Саймон Тиллер и руководитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) полковник Ганс Лампалзер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Геннадий Петрика, и представитель ГПВУ полковник-лейтенант Патрик Фаррелли.

A.M.

