Вин Дизель и Шарлиз Терон представили «Форсаж 8» в Берлине – ФОТО

2017-04-05 16:33 | www.oxu.az | 3

Голливудские звезды — Шарлиз Терон и Вин Дизель, прилетели в Германию, чтобы представить фильм «Форсаж 8» («The Fate of the Furious»).

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

На красной дорожке актеры, которые за время работы над проектом еще больше сблизились, устроили настоящее шоу: обнимались, кружились, держались за руки — словом, делали все, чтобы привлечь внимание репортеров.

Впрочем, взгляды всех присутствующих и так были обращены на Шарлиз: 41-летняя актриса, в белом платье с развевающейся юбкой, стала главной героиней вечера. Все как в фильме, который презентовала актриса: по сюжету новой части франшизы, Дом (Дизель) оказывается на перепутье — на его пути встает одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности (Терон), из-за которой некогда сплоченная команда мужчины вот-вот развалится.

A.С.

