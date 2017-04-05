Санкт-Петербург может предоставить бесплатные места на рынке производителям из Азербайджана

2017-04-05 17:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Санкт-Петербург готов предоставить бесплатные места для азербайджанских производителей на Хасанском рынке. Об этом сказал в среду губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на встрече с заместителем министра экономики Азербайджана Сахибом Мамедовым.

Полтавченко отметил с сожалением, что последнее время падает торговый оборот между Северной столицей и Азербайджаном. В прошлом году товарооборот по сравнению с 2015 годом сократился на 24 процента и составил 69,5 миллионов долларов. "Экспорт из нашего города в Азербайджан сократился на 27 процентов и составил 61,37 миллиона долларов. 83 процента всего экспорта приходится на табак, остальное - пищевые продукты, мыло", - сказал губернатор, сообщает "Петербургский дневник".

По его словам, импорт из Азербайджана вырос на 14 процентов и составил 8,1 миллиона долларов. Петербург ввозит из Азербайджана в основном овощи и корнеплоды, фрукты и орехи, а так же чёрные металлы.

Сахиб Мамедов в свою очередь сказал, что нужно укреплять и расширять сотрудничество в сфере фармацевтики, тем более Петербург наращивает мощности в этой сфере. Георгий Полтавченко заверил, что в Азербайджан могут приехать петербургские врачи, чтобы обменяться опытом с местными медиками и провести консультации для населения.

"Мы планируем показать возможности Санкт-Петербурга с точки зрения медицинского туризма", - сказал Полтавченко.

По словам председателя комитета по промышленной политике и инновации Максима Мейксина, обсуждается вопрос модернизации предприятий Азербайджана, где уже установлено оборудование, выпущенное петербургским предприятием "Силовые машины".

Ранее в рамках визита азербайджанской делегации в Санкт-Петербурге состоялось первое заседание Комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между правительством Петербурга и правительством Азербайджана. Делегация также посетила особую экономическую зону.