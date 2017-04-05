В центре Баку не работает светофор – ВИДЕО

2017-04-05 16:46 | www.oxu.az | 2

В Баку неработающие светофоры создали недопонимание среди водителей, в результате чего произошла авария.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, неработающий светофор, расположенный на пресечении улиц Самеда Вургуна и Шамси Бадалбейли в Насиминском районе столицы затруднил работу водителей.

По словам водителей, из-за неработающего светофора возникло несколько аварийных ситуаций. Вчера ночью (4 апреля) на этом участке столкнулись автомобили «Mercedes и «Hyundai».

И.Н.

