В Баку пройдет благотворительный вечер с участием Чингиза Абдуллаева

2017-04-05 17:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) 26 апреля в 18:30 состоится встреча с народным писателем, секретарем Союза писателей Азербайджана, президентом ПЕН-клуба страны Чингизом Абдуллаевым, сообщили Trend Life в пресс-службе БМА.

На встрече известный писатель расскажет о своем творческом пути, ответит на вопросы участников мероприятия. Самые активные участники встречи получат книгу с автографом писателя. Также в рамках мероприятия состоится концерт и показ фильма о Чингизе Абдуллаеве.

Отметим, что мероприятие носит благотворительный характер. Цена билета – четыре маната. Все собранные средства будут направлены на благотворительность.

Билеты можно приобрести на сайте http://kassir.az/az/event/ev-738

Телефоны для справок 012-493-80-00; 070-214-00-01.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Джани Бабаева)