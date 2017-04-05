В Азербайджане полученные преступным путем активы будут заморожены без предупреждения

2017-04-05 17:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане активы владельцев денежных средств, имущества и иного богатства, полученного преступным путем, будут заморожены без предупреждения.

Этот вопрос нашел отражение в обсуждении законопроекта «О внесении изменений в закон «О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма» на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам безопасности, обороны и борьбы с коррупцией.

Первый вице-спикер парламента и председатель комитета Зияфет Аскеров сказал, что изменения в данный закон преследует цель усиления и повышения эффективности борьбы с коррупцией.

На заседании также был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в закон «Об утверждении Положения «О Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией»». Комментируя данный документ, Аскеров сказал, что наряду с некоторыми техническими поправками, в закон добавлена статья 7.11, согласно которой будет определено состояние исполнения законодательства в сфере противодействия легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма. Первый вице-спикер отметил, что обсуждаемые документы по сути схожи друг с другом.

Также на заседании был обсужден законопроект о внесении изменений в закон «Об обращении граждан». Было отмечено, что предложенные изменения преследуют цель приведение закона в соответствие с законом «О борьбе с коррупцией». Суть законопроекта заключается в определении норм, связанных с порядком предоставления информации о коррупционных правонарушениях и государственной защите лиц, предоставивших подобную информацию.

После обсуждений представленные документы были рекомендованы на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)