Франция распространила заявление в связи с годовщиной апрельских событий

2017-04-05 18:35 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении постоянного представительства Франции при ОБСЕ в связи с годовщиной приостановления военных операций в зоне конфликта, проведенных со 2 по 5 апреля прошлого года.

В заявлении говорится, что как сопредседатель Минской группы ОБСЕ Франция совместно со странами-сопредседателями Россией и США прилагала усилия для возобновления режима прекращения огня и восстановления диалога между Азербайджаном и Арменией: «Франция призывает стороны выполнять взятые на саммитах в Вене 16 мая и Санкт-Петербурге 20 июня прошлого года обязательства, в частности соблюдать режим прекращения огня, уважать договоренности в связи с мерами по укреплению доверия и возобновлению переговоров. Как сказал президент Франции на последних встречах с азербайджанским и армянским коллегами в Париже, Франция привержена устойчивому урегулированию конфликта путем переговоров ради благополучия и стабильности во всем регионе».