Весна разбудила бакинских «медвежатников»

2017-04-05 17:04 | www.oxu.az | 3

Крупная квартирная кража совершена в Сабунчинском районе Баку в ночь с 4 на 5 апреля.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik-Азербайджан сообщили в Управлении полиции Сабунчинского района.

В поселке Балаханы неизвестные проникли в дом бизнесмена Юсифова Тамира Мамедтаги оглу, 1985 года рождения, и похитили охотничье ружье 12-го калибра типа «Дарья» и сейф размером 30 X 25 сантиметров. В сейфе, по словам потерпевшего, хранились 23 тысячи 500 долларов США. Сообщается, что кража совершена из дачного дома Юсифова, преступники проникли в дом через окно. Как отметили в Сабунчинском РУП, все крупные кражи, совершенные по району ранее, раскрыты. Остальные кражи мелкие. Пока личность преступников не установлена. В этом направлении работают оперативники 12-го отделения полиции.

Аналогичная кража совершена во вторник в Ясамальском районе из дома Гуламовой Лалы Абдулла гызы, 1957 года рождения. По данным Ясамальского РУП, похищен сейф размером 30 X 40 сантиметров, в котором хранились 4 тысячи 800 манатов и 5 тысяч 500 долларов США. По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемые пока не задержаны. Пока известно только то, что похититель проник через открытую дверь.

За минувшие сутки по столице зарегистрировано 49 краж частного имущества и две кражи государственного, из которых раскрыто девять фактов. Надо отметить, что это наибольшее, зарегистрированное за последнее время количество краж за сутки. В среднем за день по столице регистрируется 20-25 фактов подобных преступлений против собственности. С начала месяца в Баку совершено 138 краж, раскрыто 14 преступлений.

Н.О.