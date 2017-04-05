МИД России сделал заявление в связи с годовщиной эскалации ситуации в Нагорном Карабахе

2017-04-05 17:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Со стороны стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, международных организаций были предприняты активные усилия для стабилизации ситуации после апрельской эскалации на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в регионе Нагорного Карабаха, сказала в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя годовщину этих событий.

По ее словам, также МГ ОБСЕ и другие посредники сделали все, чтобы помочь сторонам вернуться к переговорному процессу. В частности, этой теме были посвящены саммиты в Вене и Сант-Петербурге в 2016 году, сказала она.

«Мы рассчитываем, что стороны вернуться за стол переговоров и возобновят диалог, направленный на достижение устойчивого урегулирования», - сказала Захарова, отметив, что работа в этом направлении продолжается.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Армении Серж Саргсян подтвердили в совместном заявлении по итогам встречи в Санкт-Петербурге достигнутые на армяно-азербайджанском саммите в Вене договоренности, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта и создание атмосферы, способствующей продвижению мирного процесса.

С этой целью они условились, в частности, увеличить число международных наблюдателей в зоне конфликта, сообщал ранее сайт Кремля по итогам встречи президентов Азербайджана, России и Армении в Санкт-Петербурге 20 июня 2016 года.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)