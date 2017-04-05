Россия и Турция ведут контрактную работу по С-400

2017-04-05 17:23 | www.trend.az | 3

Россия и Турция продолжают переговоры по возможным поставкам зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сделки пока нет. Об этом сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, передает ТАСС.

"Данная тема пока не реализована. Пока контракта нет, идет контрактная работа", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что переговоры активно ведутся с декабря прошлого года. С российской стороны в них участвуют "Рособоронэкспорт" и Федеральная служба по военно- техническому сотрудничеству при содействии Минобороны.

По словам собеседника агентства, "на переговорах возникают разные условия, звучат новые требования, и партнеры ищут возможности их реализации".

Поставку Турции С-400 обсуждали в начале марта в Москве президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган. Как сообщал ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, Турция высказывала пожелание получить от России кредит на приобретение вооружений, в том числе С-400.

Первым иностранным заказчиком С-400 стал Китай. О подписании контракта было объявлено весной 2015 года. По данным СМИ, общая стоимость сделки составила около $3 млрд. В октябре 2016 года межправительственное соглашение о поставке С-400 было подписано с Индией.