Экспертиза ДНК подтвердила личность террориста в Петербурге

2017-04-05 20:09 | www.apa.az | 4

Экспертиза ДНК подтвердила личность Акбарджона Джалилова, который, по данным следствия, активировал взрывное устройство в петербургском метро/

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, в ближайшее время пройдет процедура опознания Джалилова с участием его родителей. Следователи тщательно изучают связи и круг общения предполагаемого террориста.

Взрыв в петербургском метро прогремел в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2", погибли 14 человек.