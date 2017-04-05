Cартовало начинающееся с Каспия водное путешествие IV Исламских игр солидарности “Баку-2017"

2017-04-05 20:39 | www.apa.az | 4

В Музее каменной летописи стартовало начинающееся с Каспия водное путешествие IV Исламских игр солидарности «Баку-2017».

Как передает АПА, в церемонии принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Организационного комитета Исламских игр солидарности «Баку-2017» Мехрибан Алиева, члены семьи, принц Саудовской Аравии, президент Спортивной федерации исламской солидарности и президент Национального олимпийского комитета Саудовской Аравии Абдуллах бин Мосаад бин Абдулазиз Аль Сауд.

На церемонии выступили президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также принц Саудовской Аравии Абдуллах бин Мосаад бин Абдулазиз Аль Сауд.

Водное путешествие охватит более 15 исторических городов, пять озер, одно водохранилище, три реки, один родник, три водопада Азербайджана и Каспийское море и протянется на более чем 3 тыс. километров. Водное путешествие продлится 37 дня и завершится 12 мая на торжественной церемонии открытия IV Игр Исламской солидарности в Баку.