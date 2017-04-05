В больницах Петербурга остаются 55 пострадавших при взрыве

2017-04-05 21:07 | www.apa.az | 4

В больницах Петербурга остаются 55 пострадавших при взрыве в метро.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций минздрава России Олег Салагай.

"К настоящему моменту в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга продолжают оставаться 55 пострадавших в результате взрыва в метро. Состояние троих из них оценивается медиками как крайне тяжелое, еще шестерых – как тяжелое", — сказал Салагай.