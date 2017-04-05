В Азербайджане создана Комиссия по прозрачности в добывающей промышленности

2017-04-05 21:25 | www.apa.az | 0

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах в связи с повышением отчетности и прозрачности в добывающей промышленности.

Как передает АПА, в соответствии с Указом создана Комиссия по прозрачности в добывающей промышленности.

Председателем Комиссии назначен исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов.

Членами Комиссии назначены замминистра энергетики Азербайджана Натиг Аббасов, замминистра налогов Сахиб Алекперов, замминистра юстиции Эмин Гусейнов, замминистра экономики Сахиль Бабаев, замминистра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев, зампредседателя Госкомитета по статистике Юсиф Юсифов.

С целью организации деятельности новый структуры создается Секретариат комиссии. Осуществление функции Секретариата возложено на Государственный нефтяной фонд.