“Габала” и “Карабах” вышли в финал Кубка Азербайджана

2017-04-05 21:53 | www.apa.az | 4

Сегодня прошли ответные встречи полуфинального раунда Кубка Азербайджана.

Как сообщает АПА, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова агдамский «Карабах» принимал столичный «Нефтчи».

Встреча завершилась со счетом 0:0. По сумме двух встреч «Карабах» вышел в финал Кубка Азербайджана. В первом матче «Карабах» выиграл со счетом 2:0.

До этого в другом ответном полуфинальном матче «Габала» на своем поле обыграла «Интер» со счетом 2:0. «Габала» одержала победу и в первой встрече (3:1).

Напомним, что финал Кубка Азербайджана состоится 5-го мая.