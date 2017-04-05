Трамп: “Мое отношение к Сирии и Асаду сильно изменилось”

2017-04-05 22:24 | www.apa.az | 4

«Мое отношение к Сирии и Асаду сильно изменилось».

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с королем Иордании.

"Скажу вам, что атака на детей вчера оказала на меня большое влияние. Мое отношение к Сирии и Асаду изменилось очень сильно", - сказал Трамп.

Он отметил, что, учитывая аналогичные атаки с использованием газа в прошлом, она вывела конфликт "на совершенно новый уровень".

«То, что произошло вчера неприемлемо», - резюмировал Трамп.