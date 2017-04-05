Cомалийские пираты захватили пакистанское судно

2017-04-05 22:50 | www.apa.az | 4

Пираты захватили у побережья Сомали пакистанское судно "Салама-1" с грузом продовольствия.

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, число членов экипажа, находившихся на его борту, уточняется.

"Салама-1" стала вторым судном, захваченным сомалийскими пиратами за последние несколько суток. Ранее преступники захватили сухогруз с 11 членами экипажа, шедший под флагом Индии.

Как отмечает телеканал Geo TV, пакистанское судно было доставлено пиратами в район города Эль-Хур, который расположен близ порта Хобьо в восточной части Сомали. По предварительной информации, индийский сухогруз находится там же.