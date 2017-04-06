Президент Ильхам Алиев: “Никогда в истории Азербайджан не был таким сильным, как сейчас”

2017-04-06 00:16 | www.apa.az | 4

В следующем месяце Азербайджан будет принимать IV Игры исламской солидарности. Проведение этих Игр в Азербайджане является очень знаменательным событием в жизни нашей страны.

Как передает АПА, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия начавшегося с Каспия водного путешествия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017».

Глава государства сказал, что через месяц в Азербайджане будут состязаться более 3 тысяч спортсменов, представляющих 57 стран: «Мы готовы принять всех гостей, ждем их с нетерпением. Как я уже отметил, в Играх примут участие спортсмены 57 стран, что является рекордом в истории Игр. Особое значение в проведении Игр имеет роль волонтеров. Рад, что в проведении этих Игр примут участие более 8 тысяч волонтеров. Провести эти Игры без них невозможно».

Президент Ильхам Алиев напомнил, что обладающий древней историей Азербайджан, живет как независимое государство всего 25 лет: «В прошлом году мы отметили 25-летие восстановления независимости. Это были годы развития, созидания. Считаю, что никогда в истории Азербайджан не был таким сильным, как сейчас. Азербайджан пользуется большим авторитетом на международной арене. Несколько лет назад при поддержке и голосами 155 стран мира мы стали членом высшего международного органа планеты – Совета Безопасности ООН. Это – проявление отношения, уважения к нам на международной арене».

Глава государства сказал, что нынешний год объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности»: "Это - важная инициатива, выдвинутая нами для более тесного сплочения всех мусульманских стран. Сегодня все мусульманские страны должны демонстрировать единство и солидарность. Уверен, что предстоящие в следующем месяце Игры станут большим спортивным праздником, а также отражением нашей дружбы".

Президент отметил, что Азербайджан добился больших успехов в спортивной сфере: « Наша современная спортивная инфраструктура позволяет провести любое престижное международное соревнование. В Баку введены в строй самые современные спортивные сооружения. На состоявшихся два года назад в Баку первых Европейских играх азербайджанские спортсмены завоевали 56 медалей и были удостоены второго места в командном зачете. Результаты прошлогодних Олимпийских игр в Рио показали, что эта победа была неслучайной. На Олимпийских играх в Рио Азербайджан завоевал 18 медалей, и по количеству медалей мы заняли 14-е место в мировом масштабе. В Рио Азербайджан занял первое место среди мусульманских стран».

Глава государства подчеркнул, что символом Игр исламской солидарности является вода: «Вода – это жизнь. Природа и человек не могут жить без воды. Азербайджан является страной, обладающей живописной природой. Прекрасные озера, реки, родники, водопады, красивое Каспийское море – наше природное достояние. Сегодня с берегов Каспия начинается большое путешествие в различных направлениях нашей страны. Вода, по сути, - это символ, и символом Игр является именно вода. Считаю, что этот выбор заслуживает высокой оценки. Пусть наш путь будет прозрачным, а намерения – чистыми, как вода».