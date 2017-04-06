Трамп пообещал уничтожить ИГИЛ для защиты цивилизации

2017-04-06 00:03 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками уничтожат международную террористическую организацию «Исламское государство» (ИГИЛ) и тем самым защитят цивилизацию.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Reuters, об этом он заявил в среду, 5 апреля, на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме.

«Мы уничтожим ИГИЛ и мы защитим цивилизацию. У нас нет другого выбора», — заявил президент. При этом Трамп отметил, что король Иордании также является одним из лидеров, который выступает за уничтожение террористической группировки «раз и навсегда».

Кроме того, Трамп заявил, что «очень упорно работает» над тем, чтобы принести мир на Ближний Восток, передает ТАСС.

С.Б.

