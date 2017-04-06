Президент Ильхам Алиев: IV Игры исламской солидарности «Баку-2017» станут большим спортивным праздником, а также отражением нашей дружбы

2017-04-06 00:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - IV Игры исламской солидарности «Баку-2017» станут большим спортивным праздником, а также отражением нашей дружбы. Об этом в среду сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия начавшегося с Каспия водного путешествия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017».

"Проведение IV Игр исламской солидарности – большая честь для нас. Мы воспринимаем это как проявление уважения и доверия исламских стран к Азербайджану. Одновременно это – большая ответственность для нас. Можно сказать, вся подготовительная работа завершилась. Мы полностью готовы принять Игры. Пользуясь случаем, хочу также поблагодарить Организационный комитет, сыгравший особую роль в подготовке IV Игр исламской солидарности, всех его членов и председателя Комитета Мехрибан Алиеву", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что через месяц в Азербайджане будут состязаться более трех тысяч спортсменов, представляющих 57 стран.

"Мы готовы принять всех гостей, ждем их с нетерпением. Как я уже отметил, в Играх примут участие спортсмены 57 стран, что является рекордом в истории Игр. Мы очень рады этому. Одновременно в нашу страну прибудут тысячи официальных представителей, гостей. Уверен, что гости будут иметь возможность ознакомиться с нашей страной, ее реалиями, нашей древней историей", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан - государство, обладающее древней историей, культурой.

"Наша культура, история – это источник нашей гордости, национальное достояние. Историко-религиозные памятники, отражающие нашу древнюю историю, доказывают, что азербайджанский народ – древний народ, он жил, созидал и творил в этом краю с древнейших времен. Азербайджан – древний мусульманский край. Мы гордимся тем, что Шамахинская джума-мечеть, являющаяся одной из древнейших мечетей мира, была построена в 743 году. Несколько лет назад эта мечеть была капитально отреставрирована и распахнула двери перед азербайджанским народом. Уверен, что гости ознакомятся с историческими местами Баку и других наших регионов", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев сказал, что особое значение в проведении Игр имеет роль волонтеров.

"Рад, что в проведении этих Игр примут участие более восьми тысяч волонтеров. Провести эти Игры без них невозможно", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что Азербайджан, обладающий древней историей, живет как независимое государство всего 25 лет.

"В прошлом году мы отметили 25-летие восстановления независимости. Это были годы развития, созидания. Считаю, что никогда в истории Азербайджан не был таким сильным, как сейчас. Азербайджан пользуется большим авторитетом на международной арене. Несколько лет назад при поддержке и голосами 155 стран мира мы стали членом высшего международного органа планеты – Совета Безопасности ООН. Это – проявление отношения, уважения к нам на международной арене", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что в Азербайджане решаются все социальные вопросы.

"Безработица находится на уровне пяти процентов. За последние 13 лет наша экономика выросла втрое. Грамотность составляет 100 процентов. Все это отражает сегодня динамичное развитие нашей страны. Наши города хорошеют, благоустраиваются. Баку стал одним из красивейших городов мира. Мы проводим огромную работу для исламской солидарности. По линии Организации исламского сотрудничества в нашей стране были проведены многие престижные мероприятия. Мы организуем многочисленные мероприятия, презентации для пропаганды исламской культуры в мире. Мы хотим, чтобы весь мир знал и видел, что Ислам – религия мира и милосердия. У нас древняя культура, которой мы гордимся", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что нынешний год объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности».

"Это - важная инициатива, выдвинутая нами для более тесного сплочения всех мусульманских стран. Сегодня все мусульманские страны должны демонстрировать единство и солидарность. Уверен, что предстоящие в следующем месяце Игры станут большим спортивным праздником, а также отражением нашей дружбы. В течение 10 дней в Баку все мусульманские страны посредством своих представителей наладят тесные связи друг с другом, пожмут друг другу руки. В Баку мы продемонстрируем всему миру, что исламский мир един, что наше единство приумножает нашу силу", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что Азербайджан добился больших успехов и в спортивной сфере.

"Наша современная спортивная инфраструктура позволяет провести любое престижное международное соревнование. В Баку введены в строй самые современные спортивные сооружения. Одновременно в других наших городах функционирует более 40 современных олимпийских спортивных комплексов, что само по себе повышает интерес к спорту. Молодое поколение, дети, подростки ходят в спортивные секции и занимаются спортом. Мы гордимся нашими выдающимися спортсменами. У нас уже много олимпийских чемпионов. На престижных международных спортивных соревнованиях Азербайджан постоянно показывает высокие результаты. На состоявшихся два года назад в Баку первых Европейских играх азербайджанские спортсмены завоевали 56 медалей и были удостоены второго места в командном зачете. Представьте себе, на Играх с участием всех европейских стран азербайджанская команда заняла второе место. Результаты прошлогодних Олимпийских игр в Рио показали, что эта победа была неслучайной. На Олимпийских играх в Рио Азербайджан завоевал 18 медалей, и по количеству медалей мы заняли 14-е место в мировом масштабе. Обратите внимание, Азербайджан, всего лишь 25 лет живущий как независимая страна, по количеству медалей удостоен 14-го места среди двухсот стран. А среди европейских стран мы заняли седьмое место. На Олимпийских играх в Рио Азербайджан занял первое место среди мусульманских стран. Это радует и воодушевляет нас. Это демонстрирует силу молодого независимого Азербайджанского государства, патриотизм наших спортсменов. Всякий раз, когда наш флаг поднимается на международных соревнованиях, каждый патриотически настроенный гражданин Азербайджана по праву испытывает чувство гордости", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что символом Игр исламской солидарности является вода.

"Вода – это жизнь. Природа и человек не могут жить без воды. Азербайджан является страной, обладающей живописной природой. Прекрасные озера, реки, родники, водопады, красивое Каспийское море – наше природное достояние. Сегодня с берегов Каспия начинается большое путешествие в различных направлениях нашей страны. Вода, по сути, - это символ, и символом Игр является именно вода. Считаю, что этот выбор заслуживает высокой оценки. Пусть наш путь будет прозрачным, а намерения – чистыми, как вода", - сказал Президент Азербайджана.